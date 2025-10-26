Inizia a entrare nella sua fase più viva il campionato di Serie D (girone I) che ha già messo alle spalle nove giornate, e con una vetta più che mai incerta e cangiante, e proprio questo rende tale raggruppamento interessante. Col bicchiere mezzo vuoto, stavolta, il bilancio generale delle quattro calabresi impegnate: Vibonese, Reggina, Sambiase e Vigor Lamezia. Ecco come è andata.

Il bilancio

Spicchio di luce innanzitutto per la Reggina, che era reduce da una sola vittoria negli ultimi sei turni. Coincide con una vittoria dunque l'esordio in panchina del nuovo tecnico Alfio Torrisi, chiamato a dare una svolta alla stagione amaranto. Reggina che torna dunque con il bottino pieno dalla trasferta in casa della Sancataldese, grazie alla vittoria per 0-1. Partita quasi sempre in mano della compagine amaranto che passa in vantaggio al 36’ del primo tempo grazie a Montalto. Locali inoltre in dieci a partire da fine primo tempo, per fallo causato proprio a Montalto. Perde la vetta della classifica la Vibonese, ma non la consapevolezza nella propria forza. Rossoblù che tornano sconfitti, ma solo nel recupero, dalla tana del Savoia che si impone per 1-0 grazie a un gol in extremis a firma del nuovo entrato Meola.

Quanto alle due lametine, escono entrambe sconfitte da questo turno. La Vigor Lamezia cade in casa contro la Gelbison che si impone di misura, con un gol a fine primo tempo di Russo che approfitta di uno svarione difensivo. Quanto al Sambiase, invece, scivolone interno in quel di Palermo contro l’Athletic Palermo che si impone per 2-0 con un gol per tempo, grazie a Maurino prima e Bova poi.