La Lega Nazionale Dilettanti ha fissato le date della stagione 2026-2027. Ai nastri di partenza Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e la neopromossa Praiatortora

La nuova stagione di Serie D ha ufficialmente una tabella di marcia. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le date di avvio dell'annata sportiva 2026-2027, che vedrà ai nastri di partenza cinque formazioni calabresi: Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e la neopromossa Praiatortora.

Il campionato prenderà il via domenica 6 settembre 2026, data che segnerà l'inizio della corsa verso la promozione in Serie C e della lotta per la salvezza nei vari gironi della quarta serie nazionale. Ad anticipare il campionato sarà la Coppa Italia di Serie D, il cui primo turno è stato fissato per domenica 23 agosto 2026, appuntamento che inaugurerà ufficialmente la stagione agonistica delle società dilettantistiche.

Definita anche la partenza del campionato Juniores Nazionali, riservato ai migliori talenti del calcio dilettantistico, che scatterà sabato 12 settembre 2026.