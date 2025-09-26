Le prime quattro giornate del girone I di Serie D hanno già stravolto i pronostici, regalando sorprese e risultati inaspettati. La delusione più grande di questo avvio di stagione è senza dubbio la Reggina: solo quattro punti raccolti in quattro partite e un cammino da invertire immediatamente. Dopo il pesante ko interno con la Gelbison, gli amaranto cercano riscatto nella difficile trasferta contro il Savoia, attuale seconda forza del torneo.

La quinta giornata porta con sé anche il caldissimo derby lametino Vigor Lamezia-Sambiase. I giallorossi arrivano con entusiasmo, reduci dal rotondo 3-0 inflitto alla Vibonese e da tre risultati utili consecutivi. Situazione diversa per i biancoverdi, battuti 3-0 dalla capolista Gela nell’ultimo turno infrasettimanale, ma distanti solo un punto dai cugini: la squadra di Foglia Manzillo sogna il sorpasso.

Vuole rialzarsi anche la Vibonese, attesa al “Luigi Razza” per la sfida contro il Castrum Favara. Dopo la pesante sconfitta con il Sambiase, i rossoblù di mister Esposito puntano a ritrovare un successo che manca dalla prima giornata.

Il programma del quinto turno

Gelbison-Milazzo

Messina-Paternò

Igea Virtus-Enna

Ragusa-Nissa

Sancataldese-Gela

Savoia-Reggina

Vibonese-Castrum Favara

Vigor Lamezia-Sambiase

Athletic Club Palermo-Acireale