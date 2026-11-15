Al "Luigi Razza" finisce 4-0 per i rossoblù di mister Marra, al nono risultato utile consecutivo. Decisive le reti di Piriz nel primo tempo e la fiammata finale firmata da Castro e dalla doppietta del subentrato Marsico

È estasi totale in casa Vibonese. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone I), la formazione rossoblù suona la "nona sinfonia", infilando il nono risultato utile consecutivo e conquistando un prestigioso secondo posto in classifica. Davanti al pubblico dello stadio "Luigi Razza", i ragazzi di mister Marra travolgono il Modica con un netto 4-0, dimostrando cinismo, solidità e di non soffrire affatto le vertigini d'alta quota.

Il primo tempo: spavento Modica, poi colpisce Piriz

Mister Marra sorprende tutti nell'undici iniziale lasciando in panchina il capocannoniere Augustin Marsico e lanciando dal primo minuto il giovane classe 2007 Valenza. L'avvio è di marca rossoblù sul piano del possesso palla, con un primo squillo al 6' su corner di Bertolo che non trova lo specchio.

Col passare dei minuti, però, il Modica prende coraggio e sfiora il vantaggio in due circostanze ravvicinate. Al 22' serve un autentico miracolo di De Simone, che vola con la mano di richiamo per disinnescare una punizione perfetta dal limite di Tripicchio diretta all'incrocio. Passano appena tre minuti (25') e i siciliani colpiscono una clamorosa traversa con un violento destro dalla distanza di Giardina. Scampato il pericolo, la Vibonese riprende in mano le redini del gioco e, proprio allo scadere della prima frazione (47' pt), sblocca il match: discesa di Cess sulla destra, traversone lungo raccolto sul lato opposto e rimesso al centro per Piriz, che di prima intenzione batte Romano mandando i suoi al riposo sull'1-0.

Nel secondo tempo il Modica prova a riorganizzarsi alla ricerca del pari, ma la difesa calabrese regge con ordine. Marra pesca dalla panchina inserendo prima Marsico e poi il rientrante Semenzin. I siciliani trovano anche la via del gol al 25' st sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma l'arbitro annulla tutto per una posizione di fuorigioco.

Scampata la paura, la Vibonese scatena tutta la sua potenza offensiva nell'ultimo quarto d'ora. Dopo una grande occasione fallita da D'Onofrio (30' st) – murato da un ottimo intervento di Romano – i padroni di casa chiudono i conti nel giro di dieci minuti: al 32' st il neo-entrato Marsico trova subito il guizzo del raddoppio; al 35' st Leonori sfonda sulla destra e serve un assist perfetto a Castro, che deve solo spingere in rete il 3-0. C'è gloria ancora per il bomber Marsico al 42' st: stacco imperioso di testa su calcio d'angolo e poker servito. Al triplice fischio è festa grande al "Razza": la Vibonese corre e sogna in grande.

Il tabellino

VIBONESE: De Simone; Valenza (6' st Mirashi), Bertolo, D'Onofrio (43' st Varone), Cess; Cerutti (36' st Spanò), Ledesma, Piriz (32' st Semenzin); Leonori; Cosendey (16' st Marsico), Castro. A disp.: Sabella, Moises, Barile, Rioko. All. Marra

MODICA: Romano; Hulidov, Callegari, Milazzo, Kljajic; Giardina (36' st Maiorana), Garufi, Ferchichi (32' st Cappello); Asero, Pierce, Tripicchio (13' st Reinero). A disp.: Liistro, Incastasciato, Aprile, Sangare, Deodato, Fedele. All. Raciti

ARBITRO: Daniele Dell'Oro di Sondrio (assistenti Gabriele Lovecchio di Brindisi e Filippo Alfieri di Lecce)

MARCATORI: 47' pt Piriz, 32' st Marsico, 35' st Castro, 42' st Marsico

NOTA: Ammoniti: Cerutti (V), Piriz (V) Angoli. 5-1. Richiamo: 3' pt-4' st