Dopo la vittoria ritrovata nel derby contro la Vigor Lamezia, la Vibonese aveva assaporato il secondo successo consecutivo sul campo della Sancataldese, ma nei minuti finali è arrivata la beffa: un calcio di rigore molto discusso ha fissato il risultato sul pareggio. Un punto che, al momento, tiene i rossoblù fuori dalla zona play-off, senza però allontanarli dal gruppo di testa.

Di questo e non solo si è parlato a Zona D, format di LaC TV condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò. Ospite della puntata (guarda su LaC Play) è stato il difensore della Vibonese, Francesco Dicorato: «Ci stiamo concentrando sul nostro percorso – ha detto il calciatore rossoblù – . La classifica la guardiamo, certo, e le diamo il giusto peso, ma senza distoglierci dal nostro cammino. L’obiettivo è fare un campionato di vertice e restare lì il più a lungo possibile».

Ambizioni importanti, in un torneo estremamente imprevedibile: «È un girone molto equilibrato: con due o tre vittorie di fila puoi ritrovarti nelle prime posizioni. Per quanto ci riguarda, la cosa fondamentale è trovare continuità di risultati, perché le prestazioni non sono mai mancate».

Dicorato poi torna sull’episodio del rigore, del quale è stato diretto protagonista: «Con il piede non lo tocco proprio, come si vede chiaramente dalle immagini. Forse c’è un lieve appoggio della mano da dietro, ma non credo che quel contatto possa essere considerato fallo da rigore. L’arbitro aveva la visuale coperta, ma l’assistente avrebbe potuto intervenire. Diciamo che qualche torto, in queste tredici giornate, lo abbiamo subito: siamo un po’ in credito».

Infine, una battuta sul derby vinto contro la Vigor: «Siamo stati bravi ad affrontarlo offrendo una delle migliori prestazioni della stagione. Abbiamo dato l’impressione che fosse una gara semplice, ma non lo era affatto. La Vigor Lamezia, comunque, ha giocatori di categoria e si rialzerà presto».