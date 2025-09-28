Finisce senza reti il derby tra Vigor Lamezia e Sambiase, giocato al Guido D’Ippolito e valido per la quinta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. 0-0 il risultato finale al termine di una partita molto combattuta, soprattutto sul piano fisico, con entrambe le squadre determinate a non concedere spazi agli avversari.

La prima frazione si è sviluppata in equilibrio, con il Sambiase leggermente più intraprendente in avvio. Al 5’ Furiato sfiora il gol con un’azione personale, mentre al 19’ il giallorosso confeziona un cross pericoloso che la difesa del Lamezia mette in corner. La Vigor prova a reagire e al 36’ Tandara ci prova col tacco, ma la palla termina fuori. Poco prima della fine del primo tempo, un calcio d’angolo e qualche scaramuccia in campo testimoniano l’intensità del match.

Nella ripresa, entrambe le squadre aumentano i giri del motore. Al 48’ la Vigor parte con maggiore determinazione, mentre il Sambiase replica con occasioni di Perricci e Ricci che non trovano la via del gol. Al 75’ Strumbo si trova a tu per tu con Verdosci ma non riesce a sbloccare il risultato. Al 85’, Tandara serve Spanò che tenta una rovesciata senza fortuna. Nel finale, diversi cambi tentano di dare freschezza ai reparti, ma il risultato non cambia.