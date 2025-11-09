Questo week end vedrà consumarsi l'undicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) e tra quelle impegnate c'è la Vigor Lamezia. La compagine biancoverde ospita infatti un Ragusa penultimo in classifica ma reduce da un buon momento e dunque non è da sottovalutare.

Le parole di Mancini

La formazione vigorina che torna a giocare davanti ai propri tifosi ma, soprattutto, vuole ritrovare sia il gol che la vittoria casalinga che mancano entrambi da quasi due mesi (3-0 all'Enna lo scorso 20 settembre).

In vista della gara si è espresso, ai microfoni ufficiali del club, proprio il tecnico Renato Mancini: «Torniamo a giocare allo stadio D'Ippolito contro una squadra che, settimana scorsa, è uscita dal Luigi Razza di Vibo con re punti inaspettati ma sicuramente meritati. Un Ragusa che sarà sicuramente da attenzionare nonostante l'organico prevalentemente giovane e che ci renderà la vita difficile. Di contro noi abbiamo bisogno di punti dal momento che ci aspetta un filotto di partite non proprio semplicissime e dunque dobbiamo iniziare a fare punti già da ora. Possiamo certamente dire la nostra dal momento che quest'anno è un campionato anomalo, nel senso che non c'è una vera e propria favorita, come testimoniano finora i risultati e di conseguenza non è facile ottenere punti».

Variante impazzita potrebbe però essere proprio il campo: «Il discorso della pioggia tra ieri e oggi, e forse anche domani, sicuramente renderà il manto del D'Ippolito un po' pesante ma, a prescindere dalle condizioni climatiche, mi aspetto una gara molto nervosa e con un Ragusa scorbutico che non ci farà giocare».