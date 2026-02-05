Si ripartiva dallo 0-2 maturato grazie alle reti di Spanò e Catalano La gara era stata sospesa al settantesimo a causa di una fitta nebbia che rendeva limitata la vista in campo

Si è giocato nel pomeriggio di ieri il recupero dei restanti minuti tra Enna e Vigor Lamezia, la gara valida per il ventesimo turno del campionato di Serie D (girone I) sospesa a venti minuti dalla fine a causa di una fitta nebbia che non permetteva una visione chiara e trasparente né all'arbitro nè ai giocatori.

La partita

Dunque la compagine biancoverde tornava in terra siciliana per giocare l'ultima fase di partita, forte dello 0-2 grazie alle reti, entrambe nella prima frazione, di Spanò e Catalano. Regge dunque il parziale sopra citato e tre punti vigorini certificati, anche se i locali più volte hanno avuto l'opportunità di riaprire il match. Ai siciliani annullato un gol di Dadic al settantottesimo per fuorigioco di un suo compagno che influiva nell'azione. Prosegue il momento positivo della squadra di mister Mancini, alla sua terza vittoria consecutiva e con una sola sconfitta nelle ultime sette uscite.

Il tabellino

ENNA: Loliva; Di Modugno, Spina, Deriu, Cespedes; Tchaouna Fy, Dadic, Galfano, Tchaouna Fk, Bamba; Lias A disp; Cangane, Rossitto, Salvi, Zerrillo, Occhiuto, Gabrieli, Velardita. All. Passiatore.

VIGOR LAMEZIA: Sabella; Turini, Del Pin, Sanzone, Montebugnoli; Maimone, Marigosu, Staiano; Ordonez (84′ Errico), Cosendey, Catalano (93′ Amendola). A disp: Iannì, Simonetta, Spanò, Morelli, Capece, Pussetto. All. Mancini.

ARBITRO: Angelo di Marsala (assistenti Bensorte e Cucci di Trapani)

MARCATORI: 4' pt Spanò, 36' pt Catalano

NOTE: Ammoniti: Ordonez

Rec: 9’st

La classifica

Nuova Igea Virtus 42

Ac Palermo 41

Reggina 40

Savoia 40

Nissa 39

Milazzo 35

Gela 34

Sambiase 32

Gelbison 30

Vibonese 26

Vigor Lamezia 28

Enna 24

Messina 21 (14 punti di penalizzazione)

Ragusa 21

Sancataldese 20

Acireale 20

Castrumfavara 20

Paternò 11