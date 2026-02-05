Si ripartiva dallo 0-2 maturato grazie alle reti di Spanò e Catalano La gara era stata sospesa al settantesimo a causa di una fitta nebbia che rendeva limitata la vista in campo
Si è giocato nel pomeriggio di ieri il recupero dei restanti minuti tra Enna e Vigor Lamezia, la gara valida per il ventesimo turno del campionato di Serie D (girone I) sospesa a venti minuti dalla fine a causa di una fitta nebbia che non permetteva una visione chiara e trasparente né all'arbitro nè ai giocatori.
La partita
Dunque la compagine biancoverde tornava in terra siciliana per giocare l'ultima fase di partita, forte dello 0-2 grazie alle reti, entrambe nella prima frazione, di Spanò e Catalano. Regge dunque il parziale sopra citato e tre punti vigorini certificati, anche se i locali più volte hanno avuto l'opportunità di riaprire il match. Ai siciliani annullato un gol di Dadic al settantottesimo per fuorigioco di un suo compagno che influiva nell'azione. Prosegue il momento positivo della squadra di mister Mancini, alla sua terza vittoria consecutiva e con una sola sconfitta nelle ultime sette uscite.
Il tabellino
ENNA: Loliva; Di Modugno, Spina, Deriu, Cespedes; Tchaouna Fy, Dadic, Galfano, Tchaouna Fk, Bamba; Lias A disp; Cangane, Rossitto, Salvi, Zerrillo, Occhiuto, Gabrieli, Velardita. All. Passiatore.
VIGOR LAMEZIA: Sabella; Turini, Del Pin, Sanzone, Montebugnoli; Maimone, Marigosu, Staiano; Ordonez (84′ Errico), Cosendey, Catalano (93′ Amendola). A disp: Iannì, Simonetta, Spanò, Morelli, Capece, Pussetto. All. Mancini.
ARBITRO: Angelo di Marsala (assistenti Bensorte e Cucci di Trapani)
MARCATORI: 4' pt Spanò, 36' pt Catalano
NOTE: Ammoniti: Ordonez
Rec: 9’st
La classifica
Nuova Igea Virtus 42
Ac Palermo 41
Reggina 40
Savoia 40
Nissa 39
Milazzo 35
Gela 34
Sambiase 32
Gelbison 30
Vibonese 26
Vigor Lamezia 28
Enna 24
Messina 21 (14 punti di penalizzazione)
Ragusa 21
Sancataldese 20
Acireale 20
Castrumfavara 20
Paternò 11