Domenica 14 settembre la squadra di Foglia Manzillo affronterà in trasferta i siciliani.
Si giocherà a porte chiuse la seconda giornata del girone I del campionato di Serie D tra Athletic Club Palermo e Vigor Lamezia, in programma domenica 14 settembre alle ore 16 presso il Velodromo Paolo Borsellino.
Per la squadra guidata da Foglia Manzillo, la trasferta in Sicilia segue il buon esordio al "D’Ippolito" di Lamezia Terme, dove la Vigor ha battuto l’Acireale per 1-0, confermando un avvio positivo di stagione.
L’Athletic Palermo, invece, debutterà ufficialmente in casa nel campionato di Serie D. L’impianto di Via Lanza di Scalea ha ottenuto l’omologazione del manto erboso, necessaria per disputare partite ufficiali, ma non ha ancora ricevuto l’agibilità per ospitare il pubblico sugli spalti. Di conseguenza, l’incontro si svolgerà a porte chiuse, in attesa di poter accogliere tifosi nelle prossime settimane.