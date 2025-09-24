I biancoverdi tornano dalla trasferta siciliana con una sconfitta, mentre i padroni di casa confermano lo stato di grazia davanti ai propri tifosi, entusiasti anche per il nuovo arrivo, ex Cosenza, Jerry Mbakogu
Nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del girone I di Serie D, la Vigor Lamezia di mister Foglia Manzillo torna sconfitta dalla Sicilia. I biancoverdi restano quindi a quota sei punti e si preparano al derby di domenica prossima contro il Sambiase.
A vincere il match è stato il Gela di mister Gaspare Cacciola, concreto e determinato. Subito pericoloso con Sarao, il vantaggio arriva al 24’ con Cangemi, che di testa insacca sugli sviluppi di un corner di Maltese. Una squadra che corre, pressa e non lascia nulla al caso, chiudendo in vantaggio fino all’intervallo.
Nella ripresa la Vigor prova a reagire, ma non crea pericolo verso la porta difesa da Minuss. A chiudere il match ci pensa Aperi, tra il 24’ e il 41’, con una doppietta che fissa il risultato sul 3-0.
Pubblico in delirio per il Gela, ora primo in classifica con 10 punti, sette gol fatti e zero subiti. In tribuna anche il nuovo acquisto Jerry Mbakogu (vecchia conoscenza anche del Cosenza), accolto con selfie e applausi dai tifosi siciliani.