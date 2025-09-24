Nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del girone I di Serie D, la Vigor Lamezia di mister Foglia Manzillo torna sconfitta dalla Sicilia. I biancoverdi restano quindi a quota sei punti e si preparano al derby di domenica prossima contro il Sambiase.

A vincere il match è stato il Gela di mister Gaspare Cacciola, concreto e determinato. Subito pericoloso con Sarao, il vantaggio arriva al 24’ con Cangemi, che di testa insacca sugli sviluppi di un corner di Maltese. Una squadra che corre, pressa e non lascia nulla al caso, chiudendo in vantaggio fino all’intervallo.

Nella ripresa la Vigor prova a reagire, ma non crea pericolo verso la porta difesa da Minuss. A chiudere il match ci pensa Aperi, tra il 24’ e il 41’, con una doppietta che fissa il risultato sul 3-0.

Pubblico in delirio per il Gela, ora primo in classifica con 10 punti, sette gol fatti e zero subiti. In tribuna anche il nuovo acquisto Jerry Mbakogu (vecchia conoscenza anche del Cosenza), accolto con selfie e applausi dai tifosi siciliani.