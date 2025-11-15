Il dodicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) ha in programma anche l'attesissimo derby tra Vibonese e Vigor Lamezia, di scena allo stadio Luigi Razza. Una storia lunga e blasonata quella tra le due squadre ma che si azzera completamente se si prende in considerazione l'attuale posta in palio, con i tre punti che sarebbero preziosissimi per entrambe.

Le parole di Mancini

In vista della sfida, dunque, si è espresso il tecnico Renato Mancini: «Sì, questa è la trasferta più vicina della stagione e, soprattutto, un derby che ritorna dopo tanto tempo e anche per questo è bello poter partecipare, a prescindere dalla classifica. In gioco ci sono punti importanti che noi dovremo cercare di conquistare, in modo tale da lavorare poi con più serenità nei momenti più complicati. Di conseguenza diventa fondamentale fare bottino pieno».

Padroni di casa col coltello fra i denti, dal momento che non vincono da tre giornate consecutive e non possono più perdere terreno con i vertici: «La Vibonese sta mantenendo quelle che sono le sue aspirazioni di inizio campionato - continua Mancini - ovvero quelle di vertice. Sono reduci da tre partite senza successi ma, a mio parere, sono incidenti di percorso che possono capitare. Sappiamo della qualità della Vibonese e per questo dovremo attenzionarla dal primo all'ultimo minuto». E poi: «Dal canto nostro, i ragazzi sono disponibili, poi è normale che bisogna confermare quello che abbiamo fatto finora, altrimenti si rischia di vanificare tutto. Dobbiamo essere consapevoli che avremo di fronte un avversario affamato di punti».