Effetti speciali, un gettone di presenza di 1,5 milioni e inquadrature televisive improponibili per una partita di tennis. Il torneo-esibizione Six Kings Slam a Riad in Arabia Saudita è iniziato con la vittoria di Jannik Sinner in due set contro il tennista russo Daniil Medvedev (6-0, 6-3) in un'ora e 9 minuti. Una partita esibizione che non darà punti per la classifica, ma che conferma il grande stato di forma del numero uno al mondo. Sinner si porta in vantaggio negli scontri diretti (8-7) con la quinta vittoria nel 2024 contro il tennista russo (in finale agli Australian Open, in semifinale al Masters1000 di Miami, nei quarti di finale agli Us Open e sempre ai quarti al Masters1000 di Shanghai). Unica vittoria per Medvedev nella semifinale di Wimbledon. Ora affronterà il numero uno della classifica Atp affronterà domani in semifinale il serbo Novak Djokovic (ore 18.30).

La partita

Parte fortissimo il numero al mondo che conquista immediatamente il break nel primo game. Break confermato nel secondo per Sinner, che trova anche il secondo break nel terzo: 3-0. Medvedev non riesce a reggere lo scambio e subisce la forza dell'italiano che vola sul 5-0. Nel sesto game Sinner salva una palla break per il russo e chiude 6-0 in 26 minuti.

Nel secondo set Medvedev alza un po' il ritmo e limita gli errori conquistando il primo game: 1-0. Sinner tiene il servizio senza problemi: 1-1. Nel terzo game il tennista è costretto a salvare tre palle break prima di avere la meglio di Sinner: 1-2. Nel quinto game Medvedev salva altre due palle break, prima di subire il punto di Sinner che vale il 3-2. Il 23enne italiano conferma il break nel sesto per il 4-2. Medvedev resta in scia grazie al servizio: 4-3. Nell'ottavo game Sinner salva quattro palle break al russo prima di chiudere: 5-3. Il russo lancia più volte la racchetta a terra ed è costretto al cambio. Sinner non rallenta e chiude il match: 6-4 in 42 minuti.