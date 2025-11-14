Esordio europeo da incorniciare per la Smile Cosenza Pallanuoto, che nella prima giornata della Conference Cup femminile ha travolto le padrone di casa del CSM Unirea Alba Iulia in Romania, vincendo per 13-3. Una partita dominata dalle calabresi, capace di incanalare subito il match a proprio favore grazie a una prova difensiva impeccabile e a un attacco in grande spolvero.

La squadra allenata da Gaetano Occhione ha trovato un ritmo subito convincente, con Rozic che ha siglato quattro gol, mentre Misiti e Morrone hanno realizzato ciascuna una tripletta. Il risultato racconta di una gara a senso unico, chiusa già nei primi due tempi con un parziale di 1-3 e 0-3, che ha permesso alle rossoblù di controllare la partita fino al fischio finale. Il successo rappresenta un ottimo punto di partenza per il girone B, che vedrà la Smile Cosenza Pallanuoto affrontare sabato le croate dello Jadran Spalato e domenica le serbe della Stella Rossa di Belgrado. Solo le prime due classificate di ciascun girone accederanno al Qualification Round II.

«La partita l'abbiamo incanalata subito bene – ha commentato Occhione al termine del match – penso che in questo concentramento siamo la squadra più forte. Avevo chiesto di partire subito forte, ero un po' contratta all’inizio, però quando abbiamo preso 3-4 gol di vantaggio ci siamo rilassati e abbiamo dominato la partita. Si poteva fare meglio nella parte finale, ma ci sta un calo di concentrazione. Abbiamo fatto un’ottima partita difensiva e abbiamo debuttato in Europa nel modo migliore possibile».