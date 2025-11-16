La Smile Cosenza Pallanuoto prosegue senza intoppi il percorso nel Qualification Round I della Conference Cup femminile, in corso ad Alba Iulia, in Romania. La formazione allenata da Gaetano Occhione supera nettamente lo Jadran Spalato con un chiaro 21-3, risultato che consegna alle calabresi la qualificazione anticipata al secondo turno.

Dopo il debutto vincente di venerdì contro le padrone di casa del CSM Unirea Alba Iulia, battute 13-3, le rossoblù confermano la solidità mostrata sin dall’avvio del torneo. La gara contro la formazione croata resta a senso unico fin dalle prime battute, con la Smile Cosenza capace di indirizzare presto il punteggio e mantenere ritmo e ordine per l’intera durata dell’incontro.

Protagoniste dell’incontro Giusy Citino, l’olandese Nikki Meijer e la croata Iva Rozic, tutte a segno con quattro reti ciascuna. Un contributo che consolida il primo posto nel girone B e permette alla squadra di Occhione di gestire con tranquillità il prosieguo della competizione.

Oggi alle 9:00 la Smile Cosenza affronterà la Stella Rossa di Belgrado, ultimo impegno del raggruppamento, con l’obiettivo di chiudere la fase preliminare mantenendo l’imbattibilità e confermando quanto di buono mostrato nelle prime due uscite