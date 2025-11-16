Citino, Meijer e Rozic in evidenza con quattro reti ciascuna, garantendo alle calabresi la qualificazione anticipata. Oggi le rossoblù affronteranno la Stella Rossa di Belgrado, ultimo impegno del raggruppamento
La Smile Cosenza Pallanuoto prosegue senza intoppi il percorso nel Qualification Round I della Conference Cup femminile, in corso ad Alba Iulia, in Romania. La formazione allenata da Gaetano Occhione supera nettamente lo Jadran Spalato con un chiaro 21-3, risultato che consegna alle calabresi la qualificazione anticipata al secondo turno.
Dopo il debutto vincente di venerdì contro le padrone di casa del CSM Unirea Alba Iulia, battute 13-3, le rossoblù confermano la solidità mostrata sin dall’avvio del torneo. La gara contro la formazione croata resta a senso unico fin dalle prime battute, con la Smile Cosenza capace di indirizzare presto il punteggio e mantenere ritmo e ordine per l’intera durata dell’incontro.
Protagoniste dell’incontro Giusy Citino, l’olandese Nikki Meijer e la croata Iva Rozic, tutte a segno con quattro reti ciascuna. Un contributo che consolida il primo posto nel girone B e permette alla squadra di Occhione di gestire con tranquillità il prosieguo della competizione.
Oggi alle 9:00 la Smile Cosenza affronterà la Stella Rossa di Belgrado, ultimo impegno del raggruppamento, con l’obiettivo di chiudere la fase preliminare mantenendo l’imbattibilità e confermando quanto di buono mostrato nelle prime due uscite