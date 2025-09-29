Il debutto in vasca è atteso per sabato 4 ottobre contro Trieste. Ma per la Smile Pallanuoto Cosenza, militante per la seconda stagione consecutiva in serie A1, l’appuntamento più atteso è quello con la prima storica partecipazione in una competizione europea, la Conference Cup.

Avventura in Romania

Il primo turno di qualificazione è in calendario dal 14 al 16 novembre in Romania. La Smile Cosenza è inserita nel girone B e dovrà vedersela con le romene del CSM Unirea Alba Iulia, società ospitante, e con le croate dello Jadran Spalato e le serbe della Stella Rossa. La prima classificata accederà al turno successivo. «Sentiamo la responsabilità, l'orgoglio anche di rappresentare i colori di questa terra in un torneo continentale. È la prima storica partecipazione ad una coppa europea. Abbiamo molto da apprendere per guadagnare in spessore internazionale e per migliorarci. Tutto ciò però è anche molto emozionante». Così il presidente Francesco Manna in una intervista rilasciata al nostro network a margine della presentazione ufficiale della squadra, ospitata nell’enoteca della Provincia di Cosenza, in centro storico.

Collettivo di qualità

C’è l’ambizione di migliorare l’ottimo piazzamento del campionato scorso. La società ha messo a disposizione del nuovo allenatore Gaetano Occhione un collettivo altamente competitivo in cui spiccano la scudettata Marta Giuffrida, proveniente dalla Ekipe Orizzonte di Catania, e poi il capitano Federica Morrone, reduce, insieme a Cristina Malluzzo e Marta Misiti, del bronzo conquistato in Germania con la nazionale universitaria femminile. Nel gruppo confermata anche Sara Francesca Zaffina, neo mamma, che ha ringraziato la società per averle consentito di coniugare l’attività sportiva con gli impegni familiari. «Ogni campionato ha una storia a sé – ha sottolineato ancora il presidente Manna - Le sensazioni comunque sono positive. Certamente abbiamo diversi elementi nuovi nel gruppo. Le atlete sono riunite soltanto da un mese per cui c’è ancora tanto da lavorare. L'obiettivo è sicuramente quello di migliorarci rispetto all'anno passato e dunque puntare alle posizioni play-off. Contestualmente lavoriamo per fronteggiare le tante difficoltà derivanti dalla gestione di una squadra del campionato di massima serie. Soprattutto quella di non avere in Calabria un’altra formazione femminile di questo livello con cui poterci allenare».

Entusiasmo e voglia di vincere

Alla cerimonia di presentazione della squadra erano presenti anche i dirigenti Armando Filomia e Andrea Borsani ed i consiglieri comunali Francesco Turco, Antonello Costanzo e Chiara Penna in rappresentanza dell’amministrazione che ha patrocinato l’iniziativa. «Sono arrivato qui da quasi un mese – ha affermato l’allenatore Gaetano Occhione - La cosa che maggiormente mi ha colpito è l’entusiasmo, la grandissima voglia di fare da parte di questa società e la professionalità con la quale la nuova stagione è stata preparata. Le ragazze sono motivate. Già dalla prima sfida potremo capire quali possono essere i possibili obiettivi da perseguire. Sicuramente in campionato cercheremo di stare il più possibile agganciati ai quartieri alti della classifica e in Europa tenteremo di dire la nostra. Sia chiaro – ha sottolineato – Andremo in Romania non per fare una passerella ma per cercare di passare il turno».