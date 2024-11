Promossa dal Comitato regionale delle polisportive giovanile salesiane, la manifestazione andrà in scena dal 28 aprile al 1° maggio. Quattro giorni interamente dedicati allo sport

Tutto pronto per le Pigiessiadi. A far da cornice all'edizione 2018 le strutture del “Villaggio Marlusa” di Marina di Sibari. Tanti gli atleti giovani e meno giovani, con famiglie a seguito, che vi prenderanno parte.

Dal 28 aprile al 1° maggio

Quattro giorni, dal 28 aprile al 1° maggio, interamente dedicati allo sport ma non solo. Previsto infatti un programma ricco e variegato con numerose attività che faranno da contorno. Oltre ai tornei, per i partecipanti incontri di formazione tecnica e spirituale, momenti di spettacolo, intrattenimento e tante novità, come spiega il presidente delle PGS Calabria, Demetrio Rosace.

Serata conclusiva

Festa conclusiva il 1° maggio con tornei speciali di calcio balilla umano, briscola e calcio tennis, spettacoli per bambini con bolle di sapone, gonfiabili e zucchero filato, e per finire escursioni all’area archeologica di Sibari per i più grandi. L’edizione 2018 delle “Pigiessiadi Calabria” sarà patrocinata dal Comitato Nazionale delle PGS e del CONI Calabria.