Lo Sporting Polistena sta costruendo un attacco di tutto rispetto, con l’ufficialità del bomber Rodríguez e il probabile arrivo di Ezequiel Baigorri dal Bivongi. Due innesti che lasciano intravedere un progetto ambizioso e una vera svolta nel reparto offensivo.

Le voci di mercato si stanno trasformando in fatti concreti: secondo fonti locali, il giovane attaccante argentino Ezequiel Baigorri sarebbe in procinto di approdare a Polistena. Reduce da un’ottima stagione nel girone C di prima categoria con la maglia del Bivongi, ha messo a segno ben 18 gol, tutti su azione e senza rigori: numeri che parlano da soli e lo confermano come un autentico animale da gol.

Alto 180 cm, fisicità imponente e grande senso della porta, Baigorri rappresenta un innesto di grande prospettiva. Dopo Rodríguez, il suo arrivo conferma la strategia del club: costruire un reparto offensivo che unisca esperienza e freschezza. L’accoppiata Baigorri-Rodríguez potrebbe garantire dinamismo, reti e nuove soluzioni in avanti. Gioventù e affidabilità, talento e istinto: lo Sporting Polistena cambia pelle e guarda in alto.

Il messaggio è chiaro: con un attacco così, Polistena non si accontenta. Vuole stupire.