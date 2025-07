Il lavori inizieranno il giorno successivo del termine della stagione 2025/2026. È questo il succo della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo dei Nobili, sede del Comune di Catanzaro.

Lo ha detto il presidente dell’Us Catanzaro Floriano Noto e lo ha ribadito il sindaco della città capoluogo Nicola Fiorita. «Le difficoltà che sono sorte durante le interlocuzioni con le forze dell’ordine, con la Prefettura e la Questura, hanno portato a non far coincidere quella che era la sicurezza delle partite con la sicurezza dei lavori – ha dichiarato Noto -. Quindi si è pensato che fosse più logico non far partire i lavori a campionato in corso».

Comunque il progetto è praticamente pronto e dovrebbe arrivare sul tavolo del sindaco entro fine mese. «L’importante era ridurre al minimo i disagi per la società e soprattutto per i tifosi. I lavori inizieranno appena possibile, ci stiamo mettendo nelle condizioni di iniziare appena i tempi procedurali verranno esauriti. In poche parole inizieremo a mettere le basi per poi completare tutto quando il campionato finirà – ha detto Fiorita -. Saremmo stati pronti a iniziare anche a novembre, ma se dobbiamo chiedere alla società di rinunciare a migliaia di posti e ai tifosi di non poter andare allo stadio, non ha senso». In sostanza si procederà con l’affidamento della gara e le procedure - consegna dei lavori acquisizione dei materiali etc -, poi la posa in opera avverrà il giorno dopo l’ultima partita del Catanzaro».

«L’obiettivo è la nuova curva, che dovrebbe essere a ridosso del campo – conclude Fiorita -, distante una decina di metri più o meno. E la copertura della tribuna. Una tribuna degna dove anche il sindaco abbonato può gustarsi al meglio le partite della sua squadra del cuore».

L’assessore allo Sport Antonio Battaglia entra nel merito dei protocolli da seguire: «Il Catanzaro e la sua tifoseria sopporteranno il minor disagio possibile per le opere di ristrutturazione del “Ceravolo”». L’assessore allo Sport assicura: «Non sarà perso un solo minuto per attivare tutte le procedure necessarie ad avviare e portare a termine i lavori. Dopo la delibera di Giunta – aggiunge – adottata in tempi record e con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2025-2027 per l’utilizzo del finanziamento concesso dalla Regione Calabria, l’Amministrazione ha formalizzato un altro importante passaggio avviando le procedure di affidamento per i rilievi e per la progettazione, quest’ultima assegnata alla Sportium Srl, società che ha già elaborato il masterplan delle opere da realizzare per l’integrale ristrutturazione dello stadio. Procedure che dovranno concludersi entro il prossimo 22 aprile. Solo ultimata la fase progettuale – spiega Battaglia – riusciremo ad avere una idea più precisa delle opere che verranno realizzate, dei settori che saranno oggetto di intervento e dei tempi di esecuzione. È comunque presumibile che nel corso del prossimo campionato si dovranno sopportare una serie di disagi che, in ogni caso, si farà di tutto per contenere al minimo indispensabile. È superfluo affermare – conclude l’assessore – che ogni priorità verrà data al rifacimento della Curva Massimo Capraro».