Entra nel vivo il percorso amministrativo per la riqualificazione dello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, intervento da 9 milioni di euro che segna uno snodo concreto verso l’apertura del cantiere.

Dopo mesi di lavoro tecnico, è stata completata con esito positivo la verifica preventiva del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), passaggio chiave previsto dal Codice dei contratti pubblici. L’attività, svolta ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023, ha certificato la piena coerenza del progetto rispetto ai requisiti tecnici, normativi ed economico-finanziari. L’esito è stato formalmente acquisito quest’oggi all’ufficio protocollo comunale (26 marzo 2026).

Con questo via libera, l’amministrazione comunale può avviare la gara, che riguarderà sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori. La procedura scelta è quella dell’appalto integrato, prevista dall’articolo 44 del D.Lgs. 36/2023, uno strumento pensato per comprimere i tempi e semplificare l’iter.

Il progetto punta a rendere lo stadio più moderno e funzionale, con interventi mirati come la ricostruzione della Curva Ovest e la copertura della tribuna, all’interno di un investimento complessivo sostenuto da fondi regionali già stanziati.

Ora si attende solo la pubblicazione del bando per la gara d’appalto.