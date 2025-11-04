La prestigiosa onorificenza è stata consegnata nel corso di una cerimonia che si è svolta al Foro Italico di Roma. Il premio valorizza l’impegno del comitato regionale e le iniziative promosse sul territorio
Il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, ha ricevuto la Stella d’Argento al Merito Sportivo, nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta ieri nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico di Roma.
Il riconoscimento, tra i più significativi nell’ambito del movimento sportivo italiano, viene conferito ai Presidenti dei Comitati regionali del Coni, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite per l’attività svolta a favore dello sport.
Per Scopelliti si tratta di un traguardo che arriva a pochi mesi dall’inizio del suo mandato alla guida del comitato calabrese. In questi primi mesi di lavoro, il presidente ha puntato sulla collaborazione con le federazioni, gli enti e le società sportive del territorio, cercando di valorizzare le esperienze locali e di dare visibilità ai risultati ottenuti dagli atleti calabresi.
Tra le iniziative più recenti figura il Gran Galà dello Sport – Premio Nike, tenutosi l’11 ottobre al Teatro Rendano di Cosenza, un appuntamento che ha riunito dirigenti, tecnici e atleti, celebrando i medagliati calabresi delle ultime stagioni sportive.
La consegna della Stella d’Argento al Merito Sportivo rappresenta dunque un riconoscimento istituzionale al percorso intrapreso dal Coni Calabria sotto la guida di Scopelliti, e più in generale al lavoro quotidiano di chi, sul territorio, opera per la crescita e la diffusione della cultura sportiva.