La settimana delle due trasferte si conclude al meglio per il Catanzaro che raccoglie la seconda vittoria consecutiva nel nono turno di Serie B a Bolzano contro il Sudtirol. C’è stato bisogno della giocata del bomber giallorosso Iemmello che con un bel tiro dalla trequarti a fine primo tempo segna il gol che decide il match. Nella ripresa gestione dei giallorossi che cercano di sfruttare le ripartenze, mentre i padroni di casa provano in tutti i modi a trovare la via del pari senza però riuscirci. Al momento le Aquile, in attesa degli altri match, con 18 punti all’attivo stazionano in solitaria in terza posizione in classifica.

Sudtirol-Catanzaro: primo tempo

Fase iniziale del match dove le due squadre si studiano. Al decimo minuto però è il Catanzaro ad avere la prima chance con Vandeputte. Il belga si accentra dalla sinistra e dal limite colpisce ma il portiere dei padroni di casa riesce a deviare. Sul corner che ne segue, battuto da Vandeputte, Brighenti ci prova di testa ma Poluzzi si supera nuovamente e il risultato resta inveriato.

La partita prosegue senza particolari emozioni, ma in campo è la compagine calabrese a fare più gioco. Alla mezz’ora il risultato resta sullo 0 a 0.

Tanto possesso palla dei giallorossi nel proseguo della prima frazione di gioco che provano a sfondare ma la squadra tirolese, ben organizzata, riesce a contenere e di azioni pericolose non se ne contano.

A sbloccare il match, però, ci pensa il giocatore più rappresentativo delle Aquile. Capitan Iemmello, al 43’, servito sulla trequarti da Verna, in posizione centrale, riceve, si gira fa un passo e prova un piattone forte che s’insacca dietro le spalle di Poluzzi. Sudtirol 0, Catanzaro 1.

Dopo due minuti di recupero concessi dall’arbitro, le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Sudtirol-Catanzaro: secondo tempo

Nella ripresa, stessi ritmi e stesse disposizioni in campo. I padroni di casa, dopo quattro minuti, ci provano con Lunetta da dentro l’area, da posizione defilata, la conclusione però non crea particolari problemi a Fulignati. Al 53’ Sudtirol di nuovo pericoloso con Tait che svetta di testa in area sugli sviluppi di un corner, ma l’estremo difensore giallorosso blocca senza problemi.

Sudtirol più propositivo nel secondo tempo, con il Catanzaro che attende.

Al 65’ primo squillo delle Aquile nel secondo tempo. Ghion servito dentro l’area prova la conclusione rasoterra, ma il tiro è debole e Poluzzi blocca.

Sudtirol vicinissimo al pareggio al 69’. Cisco scende sulla corsia di destra ed entra in area, poi conclude ma Fulignati respinge e Scognamillo per evitare problemi mette in corner la palla che era rimasta lì.

Nel finale di match tanti contrasti a centrocampo e poco gioco, i Sudtirol ci prova ma senza ottenere risultati, mentre le Aquile abbassano il ritmo cercando di difendere il vantaggio.

Ma all’87’ Aquile vicine al raddoppio con Stoppa che colpisce il palo esterno dopo essere stato servito da Iemmello a seguito di un contropiede.

Dopo i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Sudtirol-Catanzaro termina 0-1.

Il Tabellino

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Cuomo (Vinetot 87'), Masiello, Davi (Siega 75'); Ciervo, Tait, Broh (Lonardi 75'), Rover (Pecorino 46'); Lunetta (Cisco 66'); Odogwu. All. Bisoli. A disp: Drago, Cagnano, Vinetot, Ghiringhelli, Siega, Pecorino, Cisco, Shiba, Kofler, Peeters, Lonardi.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (Veroli 79'), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (Donnarumma 79'); Brignola (Oliveri 62'), Ghion, Verna, Vandeputte (Stoppa 85'); Biasci (D'Andrea 62'), Iemmello. All. Vivarini. A disp: Borrelli, Sala, D’Andrea, Stoppa, Pontisso, Pompetti, Sounas, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Veroli, Donnarumma.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Rossi e Yoshikawa.

Quarto Ufficiale: Vogliacco.

Var: Zufferli e Di Vuolo.

Ammoniti: Scognamillo (C); Brighenti (C).