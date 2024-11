Al “PalaValentia”, nel turno infrasettimanale, arriva Monza e la società chiama a raccolta i tifosi per sostenere ora più che mai la squadra. E per coach Valentini sarà l’esordio casalingo

Sono ora Dieci le sconfitte consecutive per la Tonno Callipo. Risultati disastrosi che in casa giallorossa hanno già fattoi saltare la testa di coach Tubertini.

Un cambio in panchina che però non ha ancora portato i risultati sperati. Ma i giallorossi guardano già al prossimo avversario. A domicilio arriva Monza.

L'avversario

Avversario che seppur reduce da due sconfitte non è da sottovalutare. I lombardi sono attualmente undicesimi e con sedici punti. Un gradino più in alto della Tonno Callipo e con sette punti di vantaggio.

Una partita che Vibo non può assolutamente sbagliare soprattutto in vista dell’altra gara, in programma il 14 gennaio sempre al PalaValentia contro una diretta concorrente, Castellana Grotte, distante solo due lunghezze, così come ribadisce anche coach Valentini al suo esordio casalingo in panchina.

S.O.S. tifosi

Vincere contro Monza significherebbe quindi guadagnare terreno. Per l’occasione, la società ha chiamato a raccolta i tifosi, abbattendo i costi dei biglietti per sostenere la squadra.