Un altro successo internazionale per il calabrese Simone Alessio al Serbian Open G2 a Belgrado. L'atleta di Sellia Marina, leader mondiale della categoria -80 Kg, conferma la sua supremazia stagionale dominando la sua categoria con un'altra prova straordinaria in uno degli ultimi test prima dell'appuntamento olimpico di Parigi 2024 per il due volte campione del mondo.

La trasferta serba si tinge d'azzurro con la vittoria del team Italia "griffato" da ben tre medaglie d'oro, un'argento e cinque bronzi confermando tutto il suo valore a pochi mesi dall'appuntamento a cinque cerchi. Nella categoria -54 Kg a trionfare è Andrea Conti che ha dimostrato ancora una volta grande impegno e un'abilità straordinaria nel combattimento. Un successo seguito dalla medaglia d'oro conquistata da Vito Dell'Aquila, campione olimpico in carica e campione del mondo, nella categoria -58 kg.

Non solo Simone Alessio, Vito Dell'Aquila e Andrea Conti nell'appuntamento internazionale di Belgrado per gli azzurri che hanno conquistato un prezioso argento con Natalia D'Angelo nella categoria -67 Kg, che si è fermata per un infortunio nell'ultimo atto della competizione serba. A Belgrado ben cinque le medaglie di bronzo conquistate dal team italiano: Sofia Zampetti e Elisa Bertagnin si sono piazzate terze nella categoria -46 kg, Giada Al Halwani nella categoria -57 kg, Daniel Lo Pinto nella categoria -63 kg e Dennis Barretta, in rappresentanza dei Carabinieri, nella categoria -68 kg.