La Calabria tornerà a ospitare i Campionati italiani di Taekwondo, a dieci anni dall’ultima edizione svoltasi nella regione, che si tenne nel giugno 2016 a Reggio Calabria. Dal 16 al 18 ottobre prossimi, il PalaEventi di Rossano, nel Comune di Corigliano-Rossano, accoglierà una delle più importanti manifestazioni del calendario nazionale della Federazione italiana taekwondo.

Nelle tre giornate di gara si disputeranno il Campionato italiano cinture rosse junior e senior, il Campionato italiano cinture nere Under 21 e il Campionato italiano Master, che richiameranno centinaia di atleti provenienti da tutta l'Italia. Si tratta della manifestazione federale con il più alto numero di partecipanti nell’arco della stagione sportiva.

La manifestazione è patrocinata dal Coni, dal Cip, dal Comune di Corigliano-Rossano e dalla Regione Calabria, nell’ambito del programma regionale dedicato ai grandi eventi. Testimonial dell’evento sarà il campione olimpico e mondiale Simone Alessio, protagonista anche di specifici incontri con le scuole locali.

«Siamo molto soddisfatti della fiducia che la Federazione italiana taekwondo ha riposto nella Calabria affidandoci un appuntamento di questo livello», dichiara il presidente del Comitato regionale Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, che sottolinea: «Ringrazio il presidente federale Angelo Cito per l’attenzione riservata al nostro territorio e per avere condiviso questa scelta. Ospitare i Campionati italiani dopo dieci anni è un riconoscimento importante del lavoro svolto dalle società sportive, dai tecnici, dagli atleti e dal Comitato regionale. È la conferma della crescita del movimento calabrese del taekwondo ed è una responsabilità che affrontiamo con grande impegno, insieme alle istituzioni che hanno sostenuto questa candidatura. Siamo già al lavoro affinché la Calabria possa offrire un’organizzazione all’altezza di un campionato così prestigioso, che varrà pure a promuovere – conclude il presidente Mascaro – le bellezze, la cultura e la cucina della nostra regione».