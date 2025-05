Il taekwondo calabrese conferma importanti risultati sul piano nazionale. Ai Campionati italiani 2025 di forme e freestyle e di paratakwondo, Vincenzo Iacopino, atleta della Taekwondo 2018 Reggio Calabria, ha vinto la medaglia di bronzo nel parataekwondo. Immacolata Galeota – della Taekwondo Donato, che ha sede a Settingiano (Catanzaro) – ha invece guadagnato il terzo posto nella competizione delle forme. Per la Calabria, oltre alle società dei due medagliati, ha partecipato la Taekwondo Leuzzi, di Soverato (Catanzaro).

«Per noi – commenta Giancarlo Mascaro, presidente del Comitato Fita della Calabria – è importante il riscontro ottenuto a questi Campionati Italiani: portiamo in regione due medaglie di bronzo, a riprova che il taekwondo calabrese seguita a crescere. Siamo ancora più contenti, poi, perché il Bronzo di Vincenzo Iacopino è l’ennesima dimostrazione che in Calabria si cura a fondo il parataekwondo. Vuol dire che il taekwondo fa bene, anche, come ho ribadito più volte, da un punto di vista sociale».