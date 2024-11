Risultati importanti per gli atleti della Taekwondo in Fiore, guidati dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, sul quadrato di Busto Arsizio. Buone sensazioni a una settimana dai Campionati Italiani Cadetti di Torino

Ottima prova per il team del Taekwondo In Fiore all'Insubria Cup 2024 a Busto Arsizio in Lombardia. Il gruppo di atleti della società di San Giovanni in Fiore torna in Calabria con due preziosi bronzi e buone prestazioni dall'appuntamento lombardo ad una settimana dall'appuntamento con i Campionati Italiani Cadetti previsti per il prossimo weekend a Torino.

Conquistano il bronzo, terminando la loro avventura in semifinale, sul quadrato di combattimento Matteo Santella nella categoria -51 Kg Junior e Antonio Caratozzolo nella -58 Kg Senior. Due medaglie che soddisfano i maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico. Buone le prove anche Alessio Santella (-63 kg Senior), Biagio Cariati (-58kg Senior), Giovanni Dima (-59kg Junior) e Davide Cardamone (-48kg Junior).

«Insubria Cup 2024 è stata una gara importantissima perché propedeutica - spiega un soddisfatto Zeno Mancina - ai Campionati Italiani Junior 2024 e ai Campionati Italiani Senior-categorie olimpiche 2024 che si svolgeranno a Roma in aprile. L'appuntamento lombardo è sempre un momento di prova per tutti gli atleti che ambiscono al titolo Italiano. La gara è stata molto impegnativa e le categorie si sono rivelate durissime. Ad ogni modo siamo sul pezzo e pronti a lavorare per trasformare le medaglie di bronzo in oro». Ora tutti di nuovo al duro lavoro in palestra in vista dei Campionati Italiani Cadetti 2024 a Torino del prossimo weekend con i portacolori della Taekwondo in Fiore che cercheranno di essere protagonisti sul quadrato di Torino.