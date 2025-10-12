I due atleti calabresi sono stati premiati sul palco del teatro cosentino dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Il presidente Fita Giancarlo Mascaro: «La Calabria sportiva è viva, giovane e piena di potenzialità»
Nicoletti e Vergallo con i tecnici e il presidente Fita Calabria Mascaro
Insigniti con il Premio Nike, organizzato da Giornalisti d’Azione, al Teatro Rendano di Cosenza durante il Gran Galà dello Sport. Ilaria Nicoletti della Taekwondo in Fiore e Antonio Vergallo della Zenith Taekwondo Badolato hanno ottenuto il meritato riconoscimento per i risultati ottenuti durante l’annata sportiva. Risultati che hanno visto i due giovani atleti calabresi conquistare la medaglia d’oro all’Olympic Dream Cup di Roma 2025. Ad accompagnare i due atleti i maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico (Taekwondo in Fiore) e Danilo Prunestì (Zenith Taekwondo di Badolato).
Una serata dedicata allo sport con la presenza di numerose autorità sportive e istituzionali, tra cui il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha consegnato il premio ai due atleti, “punte di diamante” del taekwondo calabrese. «Questo riconoscimento – ha spiegato il presidente del Comitato Fita Calabria Giancarlo Mascaro – è motivo di grande orgoglio per tutto il taekwondo calabrese. Ilaria Nicoletti e Antonio Vergallo hanno dimostrato che con il lavoro quotidiano, la passione e la volontà si possono raggiungere traguardi importanti, rappresentando al meglio la nostra regione nelle competizioni nazionali e non solo».
«Il successo di questi due atleti testimonia anche la qualità del lavoro svolto dalle società e dai tecnici calabresi, che stanno crescendo in modo straordinario. La Calabria sportiva – ha concluso Mascaro – è viva, giovane e piena di potenzialità».