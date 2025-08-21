È iniziato il ritiro sportivo della Taekwondo in Fiore per la preparazione alla stagione agonistica 2025-2026. Focus sul training camp rivolto agli atleti che prenderanno parte ai “Multi European Games Taekwondo 2025” che si terranno a Niš, in Serbia dal 29 al 31 agosto. Sono nove gli atleti che stanno sudando e soffrendo in vista dell’appuntamento serbo agli ordini dei maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico. Una settimana di ritiro in una casa in località “Colle Ciuccio” nel comune di San Giovanni in Fiore tra duro lavoro atletico su percorsi misti e lavoro al Valentino Mazzola-Antonio De Marco e momenti di ilarità come una vera e propria famiglia prima della partenza per la Serbia prevista per il 27 agosto.

Questi gli atleti che formeranno la squadra:

Ilaria Nicoletti - Cadetti -37 Kg;

Sofia Mazza - Cadetti -37 Kg;

Lorena Loria - Junior -49 Kg;

Davide Cardamone - Junior -55 Kg;

Matteo Santella - Junior -55 Kg;

Raffaella Giovinazzi - Senior -46 Kg;

Biagio Cariati - Senior -58 Kg;

Antonio Caratozzolo - Senior -58 Kg;

Alessio Santella - Senior -63 Kg