Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri, al PalaGallo di Catanzaro, il Campionato regionale di taekwondo della Calabria per i bambini delle categorie Beginners (6-7 anni), Children (8-9 anni) e Kids (10-11 anni).

È stata una festa per i giovanissimi atleti che si sono sfidati con tanta passione accompagnati dai loro genitori e parenti, rimasti per l’intera giornata a seguire le singole gare e le diverse premiazioni.

Alla fine, si è piazzata al primo posto la società Hornets di Catanzaro (con 12 ori, 8 argenti e 9 bronzi), seguita dalla Leuzzi di Soverato (con 11 ori, 6 argenti e 4 bronzi), dalla Taekwondo in Fiore di San Giovanni in Fiore (con 10 ori, 7 argenti e 6 bronzi) e dall’Athlon di Soverato (con 7 ori, 7 argenti e 4 bronzi).

In un comunicato stampa, il presidente del Comitato Fita della Calabria, Giancarlo Mascaro, traccia il bilancio dell’evento sportivo. «Nel complesso – afferma – hanno partecipato 256 atleti e 19 società dal nord al sud della Calabria, a riprova del grande interesse per la nostra disciplina, che seguita a diffondersi grazie all’impegno quotidiano della Fita, dei tecnici, dei dirigenti, dei tesserati e delle famiglie. Ormai è noto che il taekwondo è uno sport ideale per il corpo e la mente, per l’aggregazione, l’educazione e la crescita sana ed equilibrata delle nuove generazioni, che acquisiscono le tecniche e soprattutto i valori della nostra arte marziale: dal rispetto dell’altro al miglioramento personale. Siamo soddisfatti per la partecipazione imponente, l’entusiasmo incontenibile e il senso di profonda amicizia che, ancora una volta, si sono registrati a una nostra iniziativa, sostenuta dal Coni Calabria e da Sport e salute, con cui continuiamo a lavorare per favorire lo sviluppo dei minori, l’agonismo e la prevenzione delle malattie attraverso la pratica del taekwondo».

«Ci piacciono questi eventi, che – ha ieri sottolineato Tino Scopelliti, presidente del Coni Calabria – sono particolarmente significativi per la formazione e il futuro dei bambini. Speriamo che la Calabria possa, giorno dopo giorno, praticare più attività sportiva, perché a livello nazionale siamo una delle ultime regioni al riguardo. Ci vuole allora un’inversione di tendenza. Per questo abbiamo bisogno dell’impegno di personalità attive come il presidente Mascaro, anche per l’ulteriore espansione del taekwondo».

«Siamo qui – ha ieri dichiarato Walter Malacrino, coordinatore per la Calabria di Sport e Salute – per portare avanti la nostra missione, cioè promuovere l’attività sportiva e la salute individuale, quindi il benessere psicofisico delle persone. Oggi vediamo tantissimi ragazzi che sono passati dalla strada alla palestra, dal gioco al talento, dalla fatica alla vittoria, intesa pure come scelta di vita e relazionalità. Il rispetto delle regole comporta un adattamento e una qualificazione della persona: sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale si incontrano in un palazzetto e contribuiscono a migliorare le persone. Grazie ai maestri e alle famiglie, che accordano loro fiducia, perché concorrono a costruire – ha concluso Malacrino – una società migliore».