«Il gomito non fa male, ma mi piace la sensazione che dà la manica. Dà un po' più di stabilità nell'impatto con la palla. L'avevo usata anche a Wimbledon e mi era piaciuto». Jannik Sinner parla in conferenza stampa a Cincinnati, dove tornerà in campo per la prima volta dopo la vittoria di Wimbledon al Masters 1000, e rassicura i tifosi sulle sue condizioni.

«Tornare in campo e riuscire a esprimere questo livello di gioco dopo quello che era successo nello Slam precedente a tratti ha sorpreso anche me. Quindi sono molto contento, arrivo con quella spinta», aggiunge l'italiano. A Cincinnati il torneo durerà due settimane. «Ormai sono tanti i tornei così, diventano lunghi. Ma non possiamo controllare tutto: per i tifosi è bello, perché possono godersi due weekend di buon tennis - spiega - Se mi chiedete se io preferirei un torneo di una settimana. Sì, come quello di Monte Carlo per esempio, lo preferisco. Ma va bene così».

Poi spazio alle domande che fanno riferimento allo scorso anno, quando affrontò la vicenda Clostebol, e soprattutto al rientro del preparatore Umberto Ferrara: «Penso che sia stato già detto tutto con il comunicato ufficiale, quindi non c'è altro da aggiungere», taglia corto. Sono passate più settimane dal successo di Wimbledon che il numero 1 al mondo ha sfruttato per ricaricarsi in vista del tour statunitense: «Mi sono preso un po' di tempo per la mia famiglia, gli amici, le persone più importanti - conclude - Ma ovviamente sono tornato ad allenarmi per essere pronto per la stagione americana, che è davvero importante».

Six Kings Slam di Riad: Sinner ci sarà, ma è polemica sulla locandina

Fuori Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune; dentro Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz che si uniscono ai confermati Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall'Autorità Generale per l'Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell'evento. Turki Alalshikh, presidente dell'organizzazione, ha postato sui social l'immagine con i sei giocatori stilizzati mentre indossano una corona da re. Al centro ci sono Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner è in seconda fila. Sul volto dei giocatori viene riportato, come una sorta di tatuaggio, il numero di slam vinti. Molti utenti nei loro commenti hanno fatto notare che sul viso di Sinner è impresso il numero 5 mentre l'italiano ne ha vinti finora quattro.