Il tennista azzurro ha battuto in due set (6-2, 6-4) il russo Rublev. È il quarto italiano a conquistare il torneo tedesco dopo Bertolucci, Fognini e Musetti

Ancora un successo per Flavio Cobolli. L'azzurro ha vinto il torneo Atp500 di Amburgo contro il rivale russo Andrey Rublev, numero 17 del ranking, in due set (6-2, 6-4) in un'ora e 28 minuti di gioco.

Il 23enne diventa così il quarto italiano a vincere il torneo di Amburgo dopo Paolo Bertolucci (1977), Fabio Fognini (2013) e Lorenzo Musetti (2022). Per il tennista italiano è il secondo titolo stagionale, dopo la vittoria dell’Atp250 di Bucarest contro l’argentino Sebastian Baez (6-4, 6-4).

Una vittoria tutto “cuore” per il tennista italiano che da lunedì mattina sarà numero 26 della classifica Atp. Ora testa all’appuntamento più importante sulla terra rossa: il Roland Garros. Con la voglia di stupire ancora!