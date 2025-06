Sara Errani e Jasmine Paolini perdono in finale al Wta500 di Berlino. Per la coppia italiana arriva una sconfitta che ”brucia” al super tie-break (6-10) contro il duo composto dalla slovacca Tereza Mihalik ova e la britannica Olivia Nicholls, dopo aver vinto convincendo il pr imo set (6-4) e perso malamente il secondo (2-6).

La partita

Nel primo set la partita va avanti on serve fino al 3-3, con la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls che perdono il servizio nel settimo e nel nono game. Sara Errani e Jasmine Paolini, nonostante aver ceduto l’ottavo, conquistano il set (6-4) in 37 minuti.

Nel secondo set il canovaccio della partita cambia con Mihalikova-Nicholls che partono forte con Errani-Paolini in netta difficoltà. Le azzurre cedono il servizio nel secondo, quarto e sesto game cedendo così il set (2-6) in 36 minuti.

Il Wta500 di Berlino si decide al super tie-break con Mihalikova-Nicholls che volano in un attimo sul 2-4, ma Errani-Paolini rientrano in corsa sul 6-6. La coppia slovacco-britannica allunga ancora sul 6-8, prima di chiudere sul 6-10 in 14 minuti. Per Errani-Paolini sfuma così la vittoria sull’erba di Berlino, dopo i successi sulla rossa di Roma e Parigi.