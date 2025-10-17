La tennista italiana ha vinto in rimonta al terzo set la svizzera Bencic (5-7, 7-5, 6-3) dopo più di tre ore di gioco. Ora attende nel penultimo atto in Cina la vincente della sfida tra Tomljanovic e Rybakina
PHOTO
Jasmine Paolini corre con il vento in poppa! La numero uno del tennis italiano conquista la semifinale a Ningbo in Cina e fa un altro passo decisivo verso la qualificazione alle Wta Finals di Riad.
La tennista italiana ha battuto in rimonta ai quarti la svizzera Belinda Bencic, numero 14 del ranking Wta, in tre set (5-7, 7-5, 6-3) dopo una maratona di tre ore e 22 minuti di gioco.
Ora affronterà in semifinale la vincente della sfida tra l'australiana Alja Tomljanovic, numero 104 del ranking WTA e la kazaka Elena Rybakina, numero 9, in corsa come l’azzurra per le Finals di Riad.