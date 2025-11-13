Game Over: il sogno di Lorenzo Musetti finisce qui! Il tennista italiano nulla può contro il campione spagnolo Carlos Alcaraz che giocherà la semifinale alle Atp Finals e chiuderà da numero uno al mondo il 2025.

Una partita senza storia con il tennista spagnolo che lascia all’italiano solo cinque game chiudendo in due set (6-4, 6-1) in poco meno di un’ora e mezza.

Musetti rinuncia alla Coppa Davis

Quello che era nell’aria da giorni a Torino è diventato ufficiale da qualche minuto: Musetti non parteciperà alle Finals di Coppa Davis. «Riguardo Bologna, vista la mia condizione, ho parlato con Filippo e abbiamo deciso che tra condizione fisica e situazione famigliare (sta per nascere il figlio Leandro ndc) non giocherò la coppa Davis».

È quanto ha spiegato il tennista italiano al termine del match perso contro Carlos Alcaraz. «Mi spiace, c'è rammarico, un po' per la data un po' per il resto. Con una condizione migliore avrei giocato al di là dell'impegno famigliare. Ma così non è il meglio – ha concluso - e abbiamo deciso di comune accordo».