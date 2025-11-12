Il tennista toscano vince al terzo set (7-5, 6-3, 7-5) contro l’australiano Alex De Minaur e domani proverà a fare lo sgambetto al numero uno al mondo

Arriva il “primo sigillo” per Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino. Il tennista toscano dopo aver perso la gara di esordio contro Taylor Fritz, conquista una vittoria al cardiopalma al terzo set (7-5, 3-6, 7-5) contro l'australiano Alex De Minaur in due ore e 47 minuti.

Il tennista toscano resta così in corsa per conquistare un posto in semifinale nella sfida di domani contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. In un’Inalpi Arena tutta esaurita Musetti gioca una partita straordinaria. Nel primo set l’equilibrio tiene fino al 5-5 con l’italiano che sfrutta la terza palla break per portarsi in vantaggio (6-5) prima di chiudere al servizio (7-5) in 51 minuti.

Parte bene anche nel secondo set il tennista italiano che spreca una possibilità di ottenere il break con De Minaur che ritrova il “bandolo della matassa” sfrutta la possibilità nell’ottavo gioco game e chiude il secondo set (6-3) in quaranta minuti.

Nel terzo set Musetti va subito sotto di un break ed è costretto a inseguire il rivale australiano. Con il fiato corto e le gambe indurite l’italiano non molla e resta in scia a De Minaur. Nel decimo game, sotto 4-5, Musetti trova la forza di rientrare nel match nella bolgia di Torino (5-5) prima di chiudere la partita con un delizioso passante incrociato (7-5).