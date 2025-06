Esordio amaro sull’erba tedesca per la tennista azzurra che subisce la sconfitta in due set (6-1, 6-3) dalla rivale tunisina

Jasmine Paolini, brutto tonfo al Wta 500 di Berlino. La tennista italiana, numero 5 del ranking Atp, entrata direttamente al secondo turno del torneo tedesco è stata sconfitta in due set (6-1, 6-3) dalla tunisina Ons Jabeur in un’ora e 17 minuti.

La partita

La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana subisce il break in apertura e non riesce a restare in scia alla tunisina che chiude il primo set (6-1) in 38 minuti. L’italiana, in grande difficoltà, non riesce nemmeno nel secondo set a risalire la china e subisce il colpi della rivale tunisina che resta concentrata e fa suo il match (6-3).

Ora per l’azzurra resta l’impegno nel tabellone di doppio, in coppia con Sara Errani, dove domani affronterà nei quarti di finale le americane Jessica Pegula e Ashlyn Krueger.