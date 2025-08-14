Sinner “disinnesca” Mannarino (e la pioggia) e conquista i quarti di finale a Cincinnati. Una partita complicata contro il rivale francese, interrotta dalla pioggia, e poi vinta in un complicato tie-break. Il numero uno al mondo vince in due set (6-4, 7-6), con in mezzo un’interruzione di quasi tre ore dopo tre game del secondo parziale per pioggia e una lunga partita a carte con il proprio per stigmatizzare l’attesa.

Ancora un successo in una partita “sporca” per il campione italiano che continua ad avere problemi al servizio non andando oltre il 52% con la prima di servizio e soprattutto 29 errori gratuiti, numeri esagerati per il numero uno al mondo. Contro il 37enne tennista francese il primo sert si chiude 6-4, poi il lungo stop per la pioggia e la ripresa con Sinner che conquista il break sul 6-5, si fa raggiungere sul 6-6, prima di chiudere il match (7-6) in un’ora e 48 minuti. Oggi affronterà Felix Auger Aliassime, che ha sconfitto in due set (6-4 6-3) Benjiam Bonzi.