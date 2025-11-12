Partita complicata contro il rivale tedesco chiusa in due set (6-4, 6-3) grazie alle ottime percentuali al servizio e al suo “killer instinct”. Venerdì affonterà la’ericano Shelton per fare il “percorso netto”

Una gara complicata risolta grazie alle percentuali al servizio e al “killer instinct”. Sinner conquista la seconda vittoria nei round robin dell’Atp Finals contro Alexander Zverev e approda matematicamente in semifinale. L’italiano chiude la sfida contro il rivale tedesco in due set (6-4, 6-3) e affronterà venerdi l’americano Ben Shelton per completare il percorso netto.

La partita

Parte contratto Sinner che salva due palle break a Zverev nel game di apertura e grazie al servizio va avanti nel punteggio (1-0). Il tedesco trova la parità nel secondo game (1-1). Senza problemi l'italiano chiude il terzo game (2-1). Si va avanti on serve con Zverev che concede un solo 15 all'italiano (2-2). Il numero due al mondo concede poche possibilità al rivale e torna avanti (3-2). Nel sesto il tedesco va sotto 15-30 ma risale la china con le percentuali al servizio (3-3). Torna avanti nel punteggio Sinner (4-3). Ottavo game ad appannaggio del tedesco (4-4). L'italiano tiene a 0 il turno di battuta (5-4). Zverev salva due set point all'italiano, ma nulla può sul terzo con Sinner che incassa il primo set (6-4) in 46 minuti.

Nel secondo set è l’azzurro a portarsi avanti dopo il primo game (1-0) con il tedesco che pareggia i conti nel secondo (1-1). Sinner nel terzo game va sotto (0-40) ma rimonta il tedesco grazie al servizio (2-1). Zverev con fatica resta in scia (2-2). Nel quinto game Sinner concede ancora una palla break a Zverev, salvandosi con un ace, prima di tornare avanti (3-2). È il tedesco a concedere una palla break (30-40) con Sinner che ne approfitta con una palla corta (4-2). L’azzurro va sotto 0-30, trova il 30-30, ma concede ancora una palla break (quinta nel set) che risolve con un servizio vincente. Break confermato dall’italiano (5-2). Il tedesco resta in scia, ma viene battuto per quinta volta consecutiva da Sinner (6-3) che vola per il terzo anno consecutivo alla semifinale nelle Atp Finals.