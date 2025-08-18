«Mi sento troppo male», con queste parole Jannik Sinner, sotto 0-5 nella finale di Cincinnati, si ritira dopo aver chiamato il medical time out. Il nuovo campione dell’Atp1000 americano è Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è apparso subito in palese difficoltà e in balia di un Alcaraz “assatanato” in una finale durata “solo” 23 minuti.

La partita

Parte forte Alcaraz che conquista subito il break di apertura (0-1), confermato con il turno di servizio (0-2). L’azzurro cede anche il servizio nel terzo game e sembra un lontano parente del numero uno al mondo contro un rivale spagnolo con da tregua con i suoi colpi precisi e potenti (0-3). Il set sembra uno stillicidio con Sinner che continua a sbagliare e perde anche la battuta anche nel quinto game chiedendo il medical time out. Una “sosta forzata” preludio del ritiro. Il trono di Cinnati cambia padrone: è Carlos Alcaraz il nuovo re. Un re che punta al primo posto nel ranking Atp. Per Sinner una giornata da dimenticare in fretta in vista degli Us Open di New York.