Jannik Sinner nel giorno del suo 24esimo compleanno si regala la seconda finale consecutiva a Cincinnati. Una vittoria che va ad aggiornare la serie di vittorie aperte e i record personali di un campione “cristallino”: duecentesima vittoria sul cemento, ventiseiesima vittoria di fila sul cemento, ventuno set vinti consecutivamente sul veloce, decimo successo di fila a Cincinnati, dodicesima vittoria consecutiva da Wimbledon.

Una vittoria complicata e decisa dopo la vittoria di un combattutissimo prinmo set che si è deciso “solo” al tie-break con il “mentalist” Terence Atmane a vendere cara la pelle. Nella prima semifinale del Atp1000 di Cincinnati la “Volpe Rossa” batte in due set (7-6, 6-2) in un’ora e 26 minuti e si giocherà lunedì nella serata “italiana” la ventottesima finale della sua carriera andando a caccia del terzo titolo stagionale dopo le due vittorie negli slam: Australian Open e Wimbledon. A cercare di fermare la corsa per il ventottesimo titolo in carriera del numero uno al mondo da oltre sessanta settimane uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.