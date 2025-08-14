È la serata dei tabù e dei record ancora aperti per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo batte in due set il canadese Felix Auger-Aliassime (6-0, 6-2) e conquista la semifinale all’Atp1000 di Cincinnati. È la prima vittoria negli scontri diretti tra i due con il canadese che ha vinto i primi due incontri a Madrid e proprio a Cincinnati nel 2022. Ma è anche la serata dei record aperti con la venticinquesima vittoria sul cemento per Sinner che non perde su questa superficie dal 2 ottobre del 2024, quando a batterlo nella finale di Pechino fu Carlos Alcaraz. Ora affronterà il vincente della sfida tra il francese Atmane e il danese Rune.

La partita

Senza storia il primo set con il 23enne di San Candido che spinge subito sull’acceleratore conquistando il servizio del canadese nel secondo, quarto e sesto game chiudendo in 22 minuti (6-0). Un set dominato in lungo e in largo dall’italiano che non sbaglia un colpo.

Auger-Alassime parte meglio nel secondo set conquistando subito il break di apertura poi confermato nel secondo game (0-2), Ma Sinner, dopo un momento di preoccupazione per un dolore, ritrova il ritmo e le distanze risalendo la china (2-2) e trovando il sorpasso (3-2). Auger-Alassime continua a sbagliare nel sesto game con Sinner pronto ad approfittarne (4-2). Soffre Sinner nel settimo game ma vola sul 5-2. L’azzurro non si ferma e chiude il match (6-2) in un’ora e quindici minuti.