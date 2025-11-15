L’altoatesino centra la tredicesima vittoria in altrettanti confronti diretti con l’australiano: «Domani sarà difficile ma sono contento di essere qui»

Jannik Sinner in finale alle Atp Finals 2025 a Torino. L'azzurro, numero 2 del mondo, oggi 15 novembre in semifinale batte l'australiano Alex De Minaur per 7-5, 6-2 in 1h53'. Sinner centra la tredicesima vittoria in altrettanti confronti diretti con De Minaur.

L'altoatesino, che si appresta a giocare la terza finale consecutiva nel 'torneo dei maestri', spacca la partita nell'undicesimo game del primo set: l'ottava palla break è quella giusta, Sinner strappa il servizio al rivale (6-5) e chiude il parziale 7-5. Il match, di fatto, finisce qui. De Minaur si sbriciola, Sinner vola 4-0 con una striscia di 6 game consecutivi. L'australiano riesce a rendere meno pesante il passivo ma non può rientrare in partita. Sinner cancella una palla break nel sesto game (5-1) e, con un paio di apprezzabili volee, archivia la pratica.

Jannik Sinner ha così commentato il match: «Sono contento. Sono riuscito ad alzare il livello soprattutto nel secondo set, con un break veloce. Grazie per questo supporto fantastico. Terza finale consecutiva qui a Torino? Si tratta dell'ultimo torneo dell'anno per tutti noi, siamo stanchi, ma io ho la fortuna di avere questo pubblico. Domani sarà difficile, ma sono contento di essere qui. A domani».