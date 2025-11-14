Nel giorno in cui Carlos Alcaraz alza nel cielo di Torino il trofeo del numero uno al mondo per il 2025, Jannik Sinner chiude con una vittoria e ottiene il “percorso netto” nel round robin (3 vittorie su 3 e sei 6 vinti su 6) delle Atp Finals. Il tennista italiano vince in due set (6-4, 7-6) contro lo statunitense Ben Shelton chiudendo a punteggio pieno il girone Bjorn Borg e affronterà domani (ore 14.30) in semifinale (la terza consecutiva) l’australiano Alex De Minaur. Sarà il tredicesimo confronto tra i due con Sinner che ha vinto le prime dodici sfide. Ventinovesimo successo consecutivo sul cemento indoor dove non perde dalla finale delle Atp Finals 2023.

La partita

Parte forte Sinner nel game d’apertura del primo set: l’azzurro spinge subito sull’acceleratore e conquista il break (1-0). La conferma arriva nel secondo game (2-0). Lo statunitense ritrova il servizio e resta in scia (2-1). Nel quarto game l’azzurro, dopo aver salvato una palla break per l’americano, risolve la pratica con due ace (3-1). Shelton spinge al servizio e accorcia le distanze (3-2). Nel sesto game Sinner va sotto 15-30 ma risale la china con il servizio (4-2). L’americano lotta e conquista il settimo game (4-3), con l’italiano che chiude facile l’ottavo (5-3). Sinner si conquista due palle set, non trasforma la prima ma approfitta di una palla in rete di Shelton per il primo set (6-4).

La musica non cambia nel secondo set con Sinner che parte bene al servizio (1-0). Il “bombardiere” americano supera i 230 chilometri orari al servizio e torna in parità (1-1). Si va avanti on serve (2-2), con Sinner che concede un solo 15 nel quinto game (3-2). Soffre l’americano ma torna in parità (3-3). Ancora avanti Sinner nel settimo game (4-3). Torna tutto in parità con un altro turno “liscio” per Shelton (4-4). Avanti ancora Sinner nel nono game (5-4). Shelton salva un match point all’azzurro e trova la nuova parità nel set (5-5). L’italiano tiene a zero il servizio (6-5). Shelton “sbuffa” ma porta la partita al tie break (6-6). Game decisivo a forti tinte “azzurre” con Sinner che chiude il match (7-6) in un’ora e 35 minuti.