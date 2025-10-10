La tennista italiana ottiene una vittoria fondamentale in ottica Finals contro l’ex numero uno al mondo
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Jasmine Paolini vola in semifinale a Wuhan
Jasmine Paolini da “lezioni” al Wta1000 di Wuhan in Cina. La numero uno del tennis italiano ha battuto in due set (6-1, 6-2) l’ex numero uno al mondo Iga Swiatek in poco più di un’ora di gioco.
Una partita perfetta per Jasmine la “Terribile” che concede solo tre game alla forte avversaria polacca e conquista una vittoria “fondamentale” in ottica Finals con il vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina che ora è superiore ai 200 punti. L’italiana ora affronterà nel penultimo atto del torneo cinese la numero tre del ranking Atp Coco Gauff.