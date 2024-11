Due partite che potrebbero cambiare il destino del Catanzaro nei playoff. La quinta posizione è ormai una certezza però, con degli strani incastri, i giallorossi vincendo domani in trasferta contro la Ternana potrebbero già raggiungere il quarto gradino della classifica attualmente occupato dalla Cremonese. La compagine lombarda dovrà vedersela contro il Parma che ha già in tasca la promozione in Serie A ma si gioca la vetta e la vittoria del campionato avendo il Como alle calcagna.

Della gara in programma alle 15 di domani 5 aprile ne ha parlato in conferenza stampa mister Vincenzo Vivarini: «Abbiamo bisogno di energie, di motivazioni e della consapevolezza di cosa fare in campo. Contro il Venezia, è venuta fuori la partita che volevamo. È importante mantenere alto il livello delle prestazioni e spero che accada anche contro la Ternana per riuscire a portare a casa il risultato».

Ma le Aquile volano a Terni con diversi problemi. Sounas, che stato con certezza il migliore in campo nel match vinto contro il Venezia il primo maggio è squalificato, mentre non ci sarà Ambrosino che nella stessa partita è stato costretto a uscire per un problema ai flessori. L’attaccante partenopeo nell’ultimo periodo è sceso in campo diverse volte dal primo minuto e ha messo in fila una serie di prestazioni più che positive.

Fuori anche Brighenti, Ghion e D’Andrea. Per gli ultimi due stagione finita già la scorsa settimana. Vivarini, su questa situazione commenta: «Mi dispiace tantissimo avere tutti questi ragazzi fuori. Dobbiamo vedere le condizioni di Ambrosino che un po' ci preoccupano, abbiamo fatto una risonanza ma ancora non veniamo a capo della situazione. Stiamo valutando con gli esami del caso assieme allo staff medico. Siamo tutti indispensabili. Dobbiamo essere bravi a tirare fuori il meglio di noi».



«Il calcio è una bella materia – ha continuato Vivarini -. Quello che si fa abitualmente durante il lavoro quotidiano si vede poi in partita. Se abbassi la prestazione, viene meno tutto. Difficilmente arriviamo a dei carichi alti per i giocatori e stiamo cercando di evitare dei problemi di affaticamento, ma dobbiamo sempre pensare a fare una prestazione di alto livello. Coi 5 cambi riusciamo a gestire le energie, chi è sotto stress vediamo se farlo riposare prima della fine».

La squadra umbra dal canto suo cerca di uscire dalla zona playout in quanto al momento occupa la 17esima posizione in classifica con 37 punti: «Affronteremo una partita, sotto l'aspetto ambientale, diverse dalle altre. Loro avranno grandi motivazioni come ce l'aveva il Venezia. Sono partite ideali per tenere alta la concentrazione».

I convocati giallorossi

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm

Attaccanti: 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 40. Rafele, 41. Viotti, 99. Donnarumma

