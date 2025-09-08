Prima del fischio d’inizio della partita di qualificazione al Mondiale 2026 tra Italia e Israele, che si sta giocando al Nagyerdei Stadion di Debrecen, alcuni tifosi italiani hanno manifestato il loro dissenso verso le operazioni militari israeliane in Palestina, voltandosi di spalle durante l’inno avversario e esponendo cartelli con la scritta “Stop” .

Circa 200 sostenitori azzurri hanno così espresso la propria protesta contro l’offensiva lanciata da Israele su Gaza. Il gesto richiama quanto già accaduto lo scorso settembre 2024 a Budapest, in occasione della gara di Nations League tra le stesse squadre. Oltre alle spalle girate e ai fischi, i cartelli hanno reso la protesta più visibile, mentre i tifosi israeliani hanno cantato normalmente il loro inno.

Il Nagyerdei Stadion da oltre 20.000 posti è perlopiù vuoto, con circa 2.300 spettatori presenti: 200 italiani e 250 israeliani. La squadra israeliana disputa le partite casalinghe in Ungheria a causa della delicata situazione di sicurezza nel Medio Oriente.

Nelle ore precedenti la sfida, la partita ha già suscitato polemiche in Italia. Davanti all’abitazione del commissario tecnico Rino Gattuso a Schiavonea, era stato esposto uno striscione con la scritta «Rino non si gioca con chi uccide bambini». Il ct in conferenza ha ribadito l’impegno della squadra a scendere in campo: «La situazione è nota a tutti. Fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che perdono la vita. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro».