Gli amanti del Tiro Dinamico si ritroveranno i prossimi 4 e 5 maggio Drapia, a due passi da Tropea, dove si svolgerà la 5ª prova federale di tiro dinamico italiano. L'evento avrà luogo nella struttura appositamente creata da Francesco Corigliano, offrendo un ambiente ideale per questa competizione entusiasmante.

A guidare il match ci sarà un nome di spicco nel panorama del tiro dinamico: Adriano Santarcangelo, pluricampione italiano, europeo e mondiale. La sua esperienza e competenza nella specialità assicureranno uno spettacolo di altissimo livello, con tiratori provenienti da diverse categorie e regioni pronti a sfidarsi.

Questo appuntamento si promette di essere non è solo un evento sportivo, ma anche un momento di orgoglio per la comunità locale. Francesco Corigliano ha infatti espresso la sua «enorme soddisfazione nell'ospitare un evento di tale rilievo», ringraziando calorosamente «gli sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione. In primis, un sentito ringraziamento va all'Armeria Sportgun di Andrea Corigliano, al Barber Shop di Gaetano De Luca e al Vbar di Domenico Restuccia, che si occuperà del ristoro durante l'evento».