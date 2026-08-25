Al via la quarta stagione per la Tonno Callipo femminile, reduce dal tris di promozioni che ha consentito il salto dalla Serie C alla Serie A3. Una cavalcata storica per la società del presidente Pippo Callipo, determinata a continuare il proprio percorso di crescita pur affrontando, nella prossima stagione, un torneo del tutto inedito che prenderà il via il prossimo ottobre.

Non mancano le incognite, anche se la convinzione è quella di misurarsi con squadre di alto livello, simili a quelle affrontate nella Coppa Italia di B1 della scorsa stagione, come aveva già sottolineato coach Saja.

Organico rinnovato: nove nuovi arrivi

Profondo rinnovamento nell'organico giallorosso, quello operato dal direttore sportivo Peppe Defina in accordo con il tecnico Saja.

A fronte di cinque conferme – Scacchetti, Botarelli, Civitico, Grigolo e Pomili – sono arrivati nove volti nuovi, quasi tutte atlete provenienti da categorie superiori, a conferma delle ambizioni della Tonno Callipo anche per questa stagione.

Sarà fondamentale creare fin da subito la giusta alchimia in palestra e trovare il necessario equilibrio tecnico-tattico in campo. Trattandosi di un campionato completamente nuovo, sarà altrettanto importante adattarsi rapidamente al ritmo agonistico della categoria.

La formula del nuovo campionato

La regular season prenderà il via nel weekend del 17-18 ottobre e si concluderà il 2-3 gennaio 2027, con gare di andata e ritorno.

Al termine di questa fase: le prime quattro classificate di ciascun girone accederanno alla Pool Promozione; le ultime quattro disputeranno la Pool Retrocessione.

Entrambe le fasi si svolgeranno con gare di andata e ritorno dal 16-17 gennaio al 17-18 aprile 2027, mantenendo i punti conquistati negli scontri diretti della regular season.

Al termine della Pool Promozione saranno quattro le squadre promosse in Serie A2 femminile. È previsto inoltre un Play-In tra la quarta classificata della Serie A3 e la quintultima della Serie A2. Qualora il Club Italia dovesse chiudere la stagione al quintultimo posto in A2, il Play-In non verrà disputato e le promozioni dalla Serie A3 saranno tre.

Dalla Pool Retrocessione, invece, le ultime quattro classificate scenderanno in Serie B1.

Esordio al PalaMaiata contro Giorgione Treviso

La Tonno Callipo debutterà al PalaMaiata il 18 ottobre contro l'Azimut Giorgione Treviso. La settimana successiva è in programma la prima trasferta sul campo di Modena. La regular season si chiuderà il 2 gennaio con la sfida esterna contro la blasonata Teodora Ravenna.

Defina: «Puntiamo a uno dei posti che valgono la Serie A2»

«Sarà un campionato tutto da decifrare giornata dopo giornata – spiega il direttore sportivo giallorosso Peppe Defina – perché, essendo un torneo nuovo, non abbiamo un modello prestativo di riferimento. Sicuramente ci saranno tante squadre ben attrezzate che punteranno alle posizioni di vertice e noi non ci tireremo indietro nella lotta per l'alta classifica».

Defina ribadisce l'obiettivo della società: «Ci sono tre promozioni sicure e noi puntiamo a conquistarne una. Abbiamo costruito un roster di valore, non solo nel sestetto titolare ma anche nelle alternative dalla panchina, perché sarà un campionato lungo e impegnativo».

Il direttore sportivo guarda anche alla seconda fase del torneo: «Dopo la regular season ci sarà la Pool Promozione, dove bisognerà ripartire e confrontarsi con le migliori squadre dell'altro girone. Sarà una nuova battaglia fino all'ultimo punto».

Infine l'appello ai tifosi: «Sia per la squadra femminile che per quella maschile avremo bisogno del nostro popolo giallorosso sugli spalti. A partire dalla Fossa Giallorossa, che aspettiamo numerosa ogni domenica per sostenerci in queste due splendide avventure».