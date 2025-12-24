Il campionato di Eccellenza si congeda dal 2025, completando la sua prima metà di stagione con l’archiviazione anche dell’ultima giornata del girone di andata. Come nel più classico dei film di Natale, anche il massimo campionato regionale è contraddistinto dalla consueta “Poltrona per due”, con il duello in vetta tra Trebisacce e Praiatortora.

Top 11, la classifica generale dopo l’andata

Tra singoli e collettivo, la qualità non è sicuramente mancata e la redazione sportiva di LaC News24 l’ha raccontata settimanalmente attraverso la Top 11. Dopo quindici giornate, e in attesa del girone di ritorno, si è dunque delineata anche una parziale classifica generale dei giocatori maggiormente scelti nella formazione ideale. Una graduatoria che, a fine campionato, servirà alla redazione di LaC News24 per premiare il calciatore con il maggior numero di “convocazioni” in Top 11.

Al momento nessuno primeggia in maniera netta, ma la rosa dei candidati è ampia, come testimonia una vetta affollata che comprende ben quattro giocatori: con quattro “convocazioni” a testa figurano infatti Angotti della Paolana, Waller dello Stilomonasterace e i due del Trebisacce Cruz e Vico. Nomi di assoluto spessore, con i due compagni giallorossi tra i volti emblematici della leadership dei delfini, mentre Waller rappresenta al meglio il gioco sorprendente della neopromossa Stilomonasteracese. Eterno, come una clessidra che sembra essersi fermata, l’estro di Attilio Angotti, sempre ai vertici per rendimento.

Chiude la griglia dei primi dieci il gruppone a quota tre, che raccoglie le prestazioni di Bongiorno (Rossanese), Castro (Trebisacce), De Luca (Brancaleone), Leirosa (V. Rosarno/Praiatortora), Simigliani G. (Reggioravagnese) e Zampaglione (Reggioravagnese).

Per quanto riguarda la classifica parziale degli allenatori, è duello a pari merito tra Papaleo (Stilomonasterace) e Malucchi (Trebisacce), entrambi con quattro inserimenti in Top 11.

La classifica

Ecco, di seguito, la classifica degli attuali primi dieci più impiegati:

4 ANGOTTI (Paolana)

4 CRUZ (Trebisacce)

4 WALLER (Stilomonasterace)

4 VICO (Trebisacce)

3 BONGIORNO (Rossanese)

3 CASTRO (Trebisacce)

3 DE LUCA (Brancaleone)

3 LEIROSA (V. Rosarno/Praiatortora)

3 SIMIGLIANI G. (Reggioravagnese)

3 ZAMPAGLIONE (Reggioravagnese)