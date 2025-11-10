Nel week end appena trascorso si è disputata la nona giornata del campionato di Eccellenza e che, anche stavolta, non ha risparmiato sorprese e rimescolando ancora una volta le carte in tavola in relazione alla classifica. La giornata, però, non è stata completata a causa della sospensione, al 12' del secondo tempo, di Castrovillari-Rossanese.

L'ago della bilancia

Proprio per questo, e per l'impossibilità di avere un quadro completo della giornata appena archiviata, anche la consueta top 11 da parte della redazione sportiva di LaC news24 verrà rimandata e stilata al termine della gara sopra citata.



C'è già però uno scheletro di formazione, con Max Barnofsky in difesa, dal momento che il capitano del Bocale toglie le castagne dal fuoco ai biancorossi siglando il gol del pareggio contro il Brancaleone in extremis; a centrocampo spicca il nome di Monti della Palmese, che apre le danze nel 3-0 rifilato al Soriano Fabrizia; in attacco, infine, ecco invece Angelo Petrone, capitano del Praiatortora e tra i protagonisti della vittoria nella supersfida contro la Virtus Rosarno. Per la formazione completa dunque l'ago della bilancia potrebbe essere proprio Castrovillari-Rossanese.